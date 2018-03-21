Роснедра обсудили результаты работы геологоразведчиков страны

С публичным докладом перед членами Общественного совета, а также приглашенными на заседание экспертами, выступил глава ведомства, заместитель министра природных ресурсов Российской Федерации Евгений Киселев . Он рассказал о деятельности Роснедр в 2017 году и обозначил планы и задачи на 2018 год.

«По результатам проведенных геологоразведочных работ прирост запасов составил 550 млн тонн жидких углеводородов, 890 млрд куб.м газа, — озвучил цифры добычи основных природных запасов Евгений Киселев. — На государственный учет поставлены запасы углеводородного сырья по 75 новым месторождениям, открытым в 2017 году: 260,8 млн т. нефтяных месторождений, 105,9 млрд м3 свободного газа, 11 млн т. — конденсата. Наиболее крупные запасы нефти обнаружены на Центрально-Ольгинском участке, расположенном в море Лаптевых. По оценке это 80,4 млн т., а также открыто месторождение им. А. Жагрина, расположенное в ХМАО . Там запасов — более 30 млн т. Наиболее крупные открытия по газу зафиксированы в месторождении Южно-Лунское, в Охотском море, здесь объемы оцениваются в 50 млрд м3 и в Тамбейское газоконденсатное месторождение, расположенное в ЯНАО , по оценке это 3,5 трлн М3».

Россия обладает уникальной минерально-сырьевой базой большинства твердых полезных ископаемых, способной полностью и на долгие годы обеспечить потребности промышленности в минеральном сырье. Однако ресурсы ее небезграничны.

«Без воспроизводства минерально-сырьевой базы к 2020 году могут быть полностью выработаны запасы россыпного золота, хромовых руд; к 2025 году — свинца, вольфрама; к 2030 году — коренного золота, серебра и урана», — подытожил руководитель ведомства.

Председатель Общественного совета, заслуженный геолог России, Евгений Фаррахов, комментируя аналитические материалы, собранные по итогам года, отметил проблемные места в деятельности отрасли, в частности, ее недостаточное финансирование, а также ряд тревожных тенденций, которые наблюдаются в сфере добычи полезных ископаемых. Он заложил мысль о социальной ответственности геологоразведочного бизнеса и выполнении недродобывающими компаниями контрактных обязательств в полном объеме.

«При всех успехах по добыче полезных ископаемых, мы не можем не отметить явные перекосы в вопросах последствий осваивания новых месторождений, — говорит Евгений Фаррахов. — На геологоразведочные работы тратится достаточно средств, как государственных, так и частных. Но иногда проектные обязательства выполняются не полностью. Имеются участки, на которых работы завершены, бизнес уходит, а земли не рекультивируются. Надо усилить контроль со стороны государства и общественности».

Роль общественных советов в России все более возрастает. В советы при различных ведомствах входят именитые ученые, эксперты, общественные деятели. Поэтому задача таких площадок — не только провести внутреннее обсуждение каких-либо проблем, но и перевести разговор в публичную плоскость. Именно с целью достижения максимальной открытости деятельности отрасли был создан Общественный совет и при Роснедрах. В совершенствовании нуждается как сама деятельность агентства, так и вся система обращения с природными ресурсами нашей страны. Тренд на открытость — знаковый показатель. Значит, отрасль идет на контакт с обществом, хочет слышать и быть услышанной.

«Открытость и прозрачность деятельности — крайне важное направление, которое сегодня взято Федеральным агентством по недропользованию за основу, — подтверждает глава ведомства Евгений Киселев. — При таких подходах можно достичь более взвешенных и продуманных решений в разных направлениях деятельности». В работе Совета приняла участие председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева

«Природные ископаемые на территории Российской Федерации всегда являлись, являются и будут являться основой экономики нашей страны, базисом ее независимости, стабильности и процветания, — говорит председатель Комиссии Общественной палаты России по экологии и природопользованию Альбина Дударева. — Практически ни в одной стране мира нет такого разнообразия и количества запасов природных богатств, которые содержатся в наших недрах. Но мы, как рачительные хозяева, должны осознавать всю ответственность за бережное и сбалансирование использование этого уникального природного потенциала. Наши недра, наши полезные ископаемые не вечны, и сегодня очень важно соблюдение всеми природопользователями, в особенности представителям бизнеса в недродобывающей отрасли, чувствовать свою социальную ответственность в вопросах сохранения того, что останется будущим поколениям».

Альбина Дударева поделилась своими воспоминаниями о недавней поездке на Кузбасс. «В этом горнодобывающем регионе под землей прорыто почти 500 км тоннелей. Сплошные изрытые земли, — говорит спикер. — Вследствие этого территория почти полностью изменила свой природный ландшафт, а добыча угля идет непосредственно вблизи поселков. Там текут черные речки, там лежит черный снег. Может быть, стоит пересмотреть нормы, увеличить санитарно-защитные зоны? Наша задача, как представителей общественности, пробудить в компаниях, получивших лицензию на недропользование, социальную ответственность, чтобы бизнес не забывал о человеке. А при выдаче лицензий предусмотреть подписание дополнительного соглашения с бизнесом на ряд обременительных мероприятий социального характера. То есть, можно вернуться к практике, которая ранее присутствовала в работе с природопользователями. И это было очень эффективно. Мы не хотим разрушить бизнес, все должно быть разумно и экономически обосновано. Не надо забывать, что природные богатства у нас общие», — резюмирует Альбина Дударева.

На Общественном совете поднимались также вопросы качества минеральных вод, добываемых на Кавказе. По мнению заместителя председателя Общественного совета Роснедр Владислава Жукова, значительная доля таких всемирно известных брендов, как минеральные воды «Нарзан», «Ессентуки 4», «Ессентуки 17», реализуемых в бутилированном виде, является контрафактной продукцией. Есть данные, что в бутылки разливается не та самая вода с полезными оздоровительными свойствами, а ее суррогат. Данный вопрос также должен находиться под пристальным вниманием, как самого агентства, так и правоохранительных органов . В ходе заседания Владислав Жуков предложил включить в повестку плана работы Общественного совета рассмотрение вопросов, связанных с попытками известных иностранных компаний пролоббировать технологический регламент, в соответствии с которым производство натуральных лечебно-столовых вод может быть «не привязано» к местам их добычи, что, по существу, означает легализацию производства контрафактной продукции и дискредитацию исторически сложившихся брендов, что, в свою очередь, приведет к утрате этого уникального ресурса на территории Кавказских Минеральных Вод.

На заседании Совета было озвучено предложение рассмотреть вопрос о передаче функций мониторинга, прогнозирования и предупреждения природных опасностей в сферу деятельность агентства. Сегодня эти вопросы ведутся достаточно разрозненно и различными ведомствами, а с передачей этих функций Федеральному агентству по недропользованию, усилия ученых, сейсмологов, геологов были бы сконцентрированы при одном ведомстве, что даст возможность составить более четкий план действий при наступлении природных атак. Руководитель агентства Евгений Киселев попросил зафиксировать это в итоговом документе, и выразил также общее мнение о необходимости продолжения работы по взаимодействию академической науки и Роснедр.