Тина Канделаки погрузилась в нейробиологию

Известная телеведущая Тина Канделаки обратилась к своим поклонникам в Инстаграме с просьбой. С их помощью она собралась пополнить свою коллекцию книг, тем более, сейчас Тина увлеклась нейробиологией.

Популярная журналистка, телеведущая, продюсер и общественный деятель решила установить обратную связь с подписчиками в личном микроблоге. Многие знаменитости для этого выбирают какие-либо конкурсы и проводят прямые эфиры, но Канделаки пошла немного другим путем. Она предложила поклонникам поговорить о книгах, а уже с учетом их пожеланий и предпочтений пополнить и свою библиотеку новыми для себя авторами и произведениями. «Я вижу, что у меня умные и начитанные подписчики. Обсудим книги? Мне кажется, это будет интересная дискуссия. С учетом того, что я увлеклась нейробиологией. В комментариях этого поста задавайте любые вопросы и давайте свои рекомендации по книгам. Соберу новую полку „от подписчиков“»

В аккаунте генерального продюсера спортивного телеканала «Матч ТВ» в течение нескольких часов появилась масса разнообразных вариантов. Интернет-пользователи писали и зарубежных, и отечественных авторов, многие учли пожелания кумира и отметили узкоспециализированные книги. Другие же просто решили написать несколько комплиментов в адрес женщины. «Я пока в поиске своей любимой книги. Уже собрала список книг, которые должна прочитать в этом году. И уже начала осваивать некоторые из них…» «Тина, а почему нейробиология? Она чем-то может быть полезна обывателю в жизни?» «Опять все я и я…» «Тина, вы мне очень нравитесь! Удачи вам успеха работе и счастья вам!» «Туда же… Нейропсихологию…» «Платье классное!» Кстати, сама Тина действительно активно включилась в дискуссию и ответила на часть вопросов от своих поклонников. Например, рассказала, что ее любимой книгой является «Женщина в песках» Кобо Абэ , а вот о чем бы она написала сама, телеведущая фанатов не просветила.

А недавно Тина побывала в Центре симуляционного обучения, где ее вниманию представили учебное пособие для студентов в виде робота, имитирующего роды. Телеведущая опубликовала снимки с урока, неприятно впечатлив поклонников видом искусственной роженицы.