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В Белгородской области при спасении солдата погиб офицер
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В Белгородской области при спасении солдата погиб офицер 

РИА Новости 3 часа назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Офицер погиб в Белгородской области, спасая солдата, уронившего во время занятий гранату с выдернутой чекой, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
"При выполнении упражнения военнослужащий срочной службы, выдернув предохранительную чеку, выронил гранату. Офицер оттолкнул растерявшегося солдата и прикрыл его своим телом. В результате подрыва гранаты офицер получил тяжелые ранения. Военнослужащий по призыву не пострадал", — говорится в сообщении.
Врачи до конца боролись за жизнь офицера, но спасти его не удалось. За совершение геройского поступка и спасение жизни подчиненного погибший офицер представлен командованием к государственной награде.
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