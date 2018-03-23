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Гибель майора Чупина: по-другому поступить он не мог
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Гибель майора Чупина: по-другому поступить он не мог 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: В-курсе.ру
В Малоярославце прощались с офицером-героем. Ценой своей жизни майор Владимир Чупин спас жизнь новобранца. Закрыл его от разрыва гранаты на учебном полигоне в Белгородской области. За плечами офицера — большой боевой путь. Посмертно он будет представлен к государственной награде.
В гробовой тишине выносят портрет и награды погибшего на орденских подушках — так положено на церемонии военных похорон с почестями.
Майор Владимир Чупин — начальник боевой подготовки батальона охраны — трагически погиб на учениях, закрыв своим телом солдата-срочника.
"Военнослужащий держал в руке гранату, она у него сорвалась из рук, выскользнула. Он не стал долго раздумывать, Владимир Юрьич, оттолкнул бойца и закрыл своим телом гранату", — рассказал сослуживец Чупина, начальник стрельбища Роман Лоянов.
У него было всего три секунды, и за этот миг офицер сделал выбор между своей жизнью и чужой.
"На его подвиге, на его самопожертвовании будет воспитано еще не одно поколение офицеров российской армии", — уверен Андрей Рожнов, заместитель начальника 12-го главного управления Минобороны РФ.
Владимир Чупин, где только не служил — Урал, Сибирь, Подмосковье — воевал в Чечне, участвовал в освобождении заложников на Дубровке. Боевой офицер, в последние годы он занимался подготовкой новобранцев, и в этом деле — считают сослуживцы — ему не было равных.
"Принимал участие во всех учениях, во всех боевых гранатометаниях, стрельбах. Он был очень мужественным человеком, ответственным, храбрым, и этот поступок, который он совершил — это говорит о человеке многое", — говорит сослуживец Чупина Алексей Волков, начальник полигона.
У него остались жена и трое детей.
"Он иначе не мог поступить, он за каждого бойца как за ребенка переживал", — рассказала Светлана Чупина, вдова отважного офицера.
Командование представило майора Чупина к государственной награде. Посмертно.
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Похоронен майор Чупин, спасший солдата от взрыва гранаты Владимир Путин: достигнутого недостаточно, нам нужен настоящий прорыв Факел и голландские специалисты: полигон "Ядрово" будет рекультивирован
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