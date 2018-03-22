Белгородские власти помогут семье офицера, погибшего при спасении солдата

ВОРОНЕЖ, 22 мар — РИА Новости . Власти Белгородской области выделят 1 миллион рублей семье погибшего офицера Владимира Чупина, который накрыл своим телом выронившего гранату солдата, сообщает в четверг региональное правительство.

По данным пресс-службы Западного военного округа, 20 марта на полигоне в Белгородской области во время проведения занятий по метанию боевых гранат из окопа погиб офицер одной из воинских частей. При выполнении упражнения солдат-срочник, выдернув предохранительную чеку, выронил гранату, а офицер оттолкнул растерявшегося солдата и закрыл его своим телом. В результате взрыва майор получил тяжелые ранения, врачи до конца боролись за жизнь офицера, но спасти его не удалось.

"Правительство Белгородской области выделит семье Владимира Чупина 1 миллион рублей… У погибшего остались жена и трое детей. Правительство Белгородской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Чупина", — информируют власти региона.

По их данным, инцидент произошел на полигоне в районе хутора Тополи Грайворонского района во время учений.

"Военнослужащий срочной службы Александр Мирзляков поступил в медицинское учреждение с диагнозом «осколочное ранение бедра и голени». Сейчас состояние его здоровья опасений не вызывает. Александр призван на службу из Пермского края ", — информируют областные власти.

Как ранее отмечала пресс-служба ЗВО, за совершение геройского поступка и спасение жизни подчиненного погибший офицер представлен командованием к государственной награде.