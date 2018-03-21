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В Крыму новорожденных назвали Космос и Луна
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В Крыму новорожденных назвали Космос и Луна 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © Depositphotos / AllaSerebrina
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. В Крыму в феврале зарегистрированы новорожденные мальчик Космос и девочка Луна, сообщила на пресс-конференции заместитель министра юстиции республики Наталья Пельо.
"В феврале этого года две семьи (обе с южного берега Крыма) решили назвать своих детей следующими именами: мальчик получил имя Космос, а девочка — Луна. Мы их зарегистрировали, так эти имена не противоречат закону" — сказала Пельо.
Среди необычных или редких имен, которыми называли мальчиков в Крыму в прошлом году: Яльберт, Далемир, Вилен, Ислам, Омар, Джасур, Эдионор, Ордей, Ведагор, Алексанр-Милан. Необычные имена девочек: Розалия, Марго, Ваде, Марсилина, Мумине, Байдазар, Милолика, Любодара, Авва, Йонна, Цветана, Ясна, Мадонна.
Устойчиво популярными именами для новорожденных в Крыму на протяжении нескольких лет остаются София, Максим и Александр. Популярностью пользуется также имя Полина.
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