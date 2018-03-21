Звезды, которые вступают в перепалки с подписчиками в соцсетях

Анастасия Волчкова

Анастасия Волочкова уверена, что над ней издеваются в комментариях, потому что завидуют. Казалось бы, «собака лает — караван идет»… Но караван почему-то оборачивается на каждую мало-мальски тявкающую собачку и считает своим долгом попытаться ее заткнуть. Получается пока слабо.

Валерия

Со стороны кажется, что всегда милую и улыбчивую Валерию сложно вывести из себя. Но как бы не так. Особо активным хейтерам певица все-таки отвечает. Мягко, по-доброму, с легкой долей иронии и не опускаясь до их уровня.

Если бы Instagram вручал премии за суперактивность в соцсети, главная награда, однозначно, досталась бы Виктории Боне. Она не только активно комментирует зарубежных селебов и зовет их на свидания в комментариях, но и обсуждает личную жизнь с не слишком дружелюбно настроенными поклонниками. Иногда оправдывается, а если хорошо попросить, то даже передаст от вас кому-нибудь любовное послание.

Обычно Яна Рудковская оставляет без внимания сотни негативных комментов, которые появляются по фотогафиями ее завтраков и кутюрных платьев. Но когда хейтеры начинают покушаться на самое святое — на семью, лимит терпения продюсера заканчивается, и она пишет большие разъяснительные письма ненавистникам с напоминанием о том, что эффект бумеранга никто не отменял.

Если вдруг Яна Рудковская пропускает какой-нибудь очередной противный комментарий, на помощь приходит ее подруга Эвелина Хромченко. Она как посол доброй воли пытается вернуть злопыхателям давно потерянный ими здравый смысл, но со стороны это больше напоминает борьбу с ветряными мельницами.