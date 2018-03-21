В Москве пройдет ежегодная встреча лидеров интернет-торговли в России

Ежегодная встреча лидеров интернет-торговли России состоится 29-30 марта 2018 в ЦМТ Москвы . В рамках коммуникационной площадки EcomWeek объединяться ведущие игроки рынка, представители малого и среднего бизнеса, а также компании, запускающие свои первые интернет-проекты.

развитие российской интернет-торговлю во всех ее аспектах: от законодательства до e-commerce-технологий;

создание рынка интернет-торговли — прозрачного, удобного, надежного для продавцов и покупателей. Основные цели Фестиваля, по словам организаторов, это:

крупный онлайн ритейл-бизнес, заинтересованный в формировании трендов на рынке интернет-торговли;

малый и средний бизнес, желающий повысить доходность своих интернет-магазинов;

сервис-провайдеры. Для каждой из целевых групп предусмотрен свой формат участия в EcomWeek. В Фестивале участвуют:

Для того, чтобы каждый из гостей Фестиваля получил максимальную пользу от участия, организаторы включили в программу разнообразные форматы: