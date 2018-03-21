В Москве пройдет ежегодная встреча лидеров интернет-торговли в России 

Ежегодная встреча лидеров интернет-торговли России состоится 29-30 марта 2018 в ЦМТ Москвы. В рамках коммуникационной площадки EcomWeek объединяться ведущие игроки рынка, представители малого и среднего бизнеса, а также компании, запускающие свои первые интернет-проекты.
Основные цели Фестиваля, по словам организаторов, это:
- развитие российской интернет-торговлю во всех ее аспектах: от законодательства до e-commerce-технологий;
- создание рынка интернет-торговли — прозрачного, удобного, надежного для продавцов и покупателей.
Для каждой из целевых групп предусмотрен свой формат участия в EcomWeek. В Фестивале участвуют:
- крупный онлайн ритейл-бизнес, заинтересованный в формировании трендов на рынке интернет-торговли;
- малый и средний бизнес, желающий повысить доходность своих интернет-магазинов;
- сервис-провайдеры.
Для того, чтобы каждый из гостей Фестиваля получил максимальную пользу от участия, организаторы включили в программу разнообразные форматы:
- тематические конференции;
- панельные дискуссии с участием крупнейших игроков e-commerce рынка;
- круглые столы по наиболее актуальным отраслевым вопросам;
- образовательные форумы для начинающих интернет-предпринимателей;
- тренинги и воркшопы для профессионалов;
- бизнес-завтраки и вечеринки.
Купить билеты можно на сайте организаторов.