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В Москве пройдет ежегодная встреча лидеров интернет-торговли в России
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В Москве пройдет ежегодная встреча лидеров интернет-торговли в России 

Партнерский материал 3 часа назад
Фото: EcomWeek
Ежегодная встреча лидеров интернет-торговли России состоится 29-30 марта 2018 в ЦМТ Москвы. В рамках коммуникационной площадки EcomWeek объединяться ведущие игроки рынка, представители малого и среднего бизнеса, а также компании, запускающие свои первые интернет-проекты.
Основные цели Фестиваля, по словам организаторов, это:
  • развитие российской интернет-торговлю во всех ее аспектах: от законодательства до e-commerce-технологий;
  • создание рынка интернет-торговли — прозрачного, удобного, надежного для продавцов и покупателей.
Для каждой из целевых групп предусмотрен свой формат участия в EcomWeek. В Фестивале участвуют:
  • крупный онлайн ритейл-бизнес, заинтересованный в формировании трендов на рынке интернет-торговли;
  • малый и средний бизнес, желающий повысить доходность своих интернет-магазинов;
  • сервис-провайдеры.
Для того, чтобы каждый из гостей Фестиваля получил максимальную пользу от участия, организаторы включили в программу разнообразные форматы:
  • тематические конференции;
  • панельные дискуссии с участием крупнейших игроков e-commerce рынка;
  • круглые столы по наиболее актуальным отраслевым вопросам;
  • образовательные форумы для начинающих интернет-предпринимателей;
  • тренинги и воркшопы для профессионалов;
  • бизнес-завтраки и вечеринки.
Купить билеты можно на сайте организаторов.
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