Макаревич повторил «злобных дебилов»

Музыкант Андрей Макаревич заявил, что не называл россиян «злобными дебилами», а затем все-таки назвал.

На своей странице в соцсети Facebook солист группы «Машина времени» написал, что накануне ему начали звонить журналисты с просьбой нечто прокомментировать, однако он отказывал им еще до объяснения, что именно, так как в тот момент находился в пути из Чикаго в Торонто.

«На десятом звонке призадумался, что случилось-то?» — сообщил он.

«Не говорил я такого», — подчеркнул он.

Макаревич отметил, что заявил ранее о том, что ему кажется, будто «госпропаганда изобрела какой-то 25-й кадр, превращающий людей в злобных дебилов».

«Есть разница, нет?» — спросил он.

Тем не менее, видимо, подразумевая, что его вопрос является риторическим, то есть не требует ответа, Макаревич добавил, что «кадр работает».

«Хотя судя по поднявшейся волне говна — работает этот двадцать пятый кадр, работает (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)», — написал он.

Многие СМИ после этого написали, что «Макаревич назвал россиян злобными дебилами», и эту новость начали комментировать политики и коллеги музыканта. Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал ему покинуть свой привычный круг общения и поговорить с обычными людьми, чтобы убедиться, что россияне — «прекрасные, добрые и сердечные». Глава МИД РФ Мария Захарова напомнила Макаревичу о Собчак, которая когда-то говорила о «генетическом отребье», а потом провалилась на выборах.