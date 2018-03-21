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Аэродром Бельбек начнет принимать бизнес-джеты в 2018 году
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Аэродром Бельбек начнет принимать бизнес-джеты в 2018 году 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Новая взлетно-посадочная полоса аэродрома Бельбек будет построена и готова к приему рейсов в 2018 году. Об этом сегодня рассказал замминистра обороны РФ Тимур Иванов во время рабочей поездки в Севастополь.
— План расширения аэродрома Бельбек намечен, сроки не изменились. До конца этого года полоса примет первые литерные рейсы, — сказал Иванов.
Аэродром Бельбек имеет двойное назначение, но для приема гражданских рейсов не сертифицирован, поэтому используется преимущественно военной авиацией. Иногда он принимает отдельные литерные и чартерные рейсы по заявкам, подписанным руководителем Росавиации.
На строительство гражданского сектора Бельбека в федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя до 2020 года предусмотрено 1,7 миллиарда рублей. При этом он станет филиалом международного аэропорта Симферополь и первое время будет использоваться для приема бизнес-джетов. В дальнейшем он может стать полноценным гражданским аэропортом.
Ранее замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров сообщил, что строительство новой взлетно-посадочной полосы аэродрома «Бельбек» включено в план ФЦП на 2018 год.
— В этом году и полоса, и вся инфраструктурная часть, которая строится за счет программы, будут закончены. Это будет филиал симферопольского аэропорта, более экономичный с точки зрения обслуживания, — сказал Назаров.
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