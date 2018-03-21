Саратовцы проголосовали за продолжение благоустройства Рахова

Саратовцы проголосовали за продолжение благоустройства бульвара на улице Рахова, более 135 тысяч голосов было отдано за данный дизайн проект, сообщил замглавы администрации города по городскому хозяйству Сергей Пилипенко

В городской администрации объявили результаты голосования, которое проводилось на 240 счетных участках, было выдано 260 844 бюллетеней, испорченными оказалось чуть меньше тысячи. За благоустройство пешеходной зоны на Рахова проголосовали 135 905 человека, за дизайн-проект Набережной Космонавтов-100 336 голосов, за площадь возле ДК «Россия»-74 712.

Работы по благоустройству Рахова продолжатся в этом году.