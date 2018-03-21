Ижевчанка, проехавшая на машине по ступеням набережной, выплатит почти 150 тыс. рублей

Ижевск. Удмуртия . Жительница Ижевска, проехавшая по ступеням лестницы на набережную пруда, обязана будет возместить ущерб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Напомним, вечером 14 июля 2017 года ижевчанка на «Ниве» спустилась по лестнице на набережной пруда. Видео этого события горожане опубликовали в социальных сетях. В результате девушка была оштрафована за езду по тротуарам (штраф 2 000 рублей) и за отсутствие полиса ОСАГО (штраф 800 рублей).

Позже был оценён ущерб лестничным сходам, по которым проехал автомобиль. В ходе рассмотрения гражданского дела ответчица признала исковые требования. По решению суда девушка обязана возместить материальный ущерб в размере 149 тыс. 845 рублей в пользу города.