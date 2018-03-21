Запущена трасса-дублер авиалинии Чэнду — Лхаса

Пекин, 21 марта / Синьхуа / — Авиатрасса, дублирующая существующую воздушную линию Чэнду — Лхаса, была официально запущена в среду, 21 марта. Об этом сообщили корр. Синьхуа в Управлении гражданской авиации Китая /УГАК/.

Административные центры провинции Сычуань и Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай / были связаны воздушным сообщением 53 года назад: 1 марта 1965 года был отправлен первый рейс по маршруту Чэнду — Лхаса. С тех пор 95 процентов всех прибывающих в Тибет рейсов приходятся именно на его долю. Большое число высоких гор, сложные метеорологические условия, минимальная безопасная высота полета в 7470 м не только являются особенностями этого воздушного пути, но и обуславливают ограниченность его потенциала, которая стала все более очевидно проявляться по мере быстрого развития местной экономики и продолжительного роста грузо— и пассажиропотоков.

В 2006 году УГАК была озвучена идея создания трассы-дублера, на строительство которой впоследствии ушло 10 лет. В этом процессе активные усилия были также предприняты для технической оптимизации существующего авиамаршрута.

В управлении выразили уверенность, что запуск новой трассы позволит существенно увеличить пропускную способность воздушного коридора из Тибета в центральные и восточные районы Китая, а также в страны Южной и Западной Азии.