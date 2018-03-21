Ещё
Запущена трасса-дублер авиалинии Чэнду — Лхаса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Запущена трасса-дублер авиалинии Чэнду — Лхаса 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — Авиатрасса, дублирующая существующую воздушную линию Чэнду — Лхаса, была официально запущена в среду, 21 марта. Об этом сообщили корр. Синьхуа в Управлении гражданской авиации Китая /УГАК/.
Административные центры провинции Сычуань и Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ были связаны воздушным сообщением 53 года назад: 1 марта 1965 года был отправлен первый рейс по маршруту Чэнду — Лхаса. С тех пор 95 процентов всех прибывающих в Тибет рейсов приходятся именно на его долю. Большое число высоких гор, сложные метеорологические условия, минимальная безопасная высота полета в 7470 м не только являются особенностями этого воздушного пути, но и обуславливают ограниченность его потенциала, которая стала все более очевидно проявляться по мере быстрого развития местной экономики и продолжительного роста грузо— и пассажиропотоков.
В 2006 году УГАК была озвучена идея создания трассы-дублера, на строительство которой впоследствии ушло 10 лет. В этом процессе активные усилия были также предприняты для технической оптимизации существующего авиамаршрута.
В управлении выразили уверенность, что запуск новой трассы позволит существенно увеличить пропускную способность воздушного коридора из Тибета в центральные и восточные районы Китая, а также в страны Южной и Западной Азии.
ИА Синьхуа: последние новости
В Греции создано национальное космическое агентство "Росавтодор" приступил к подготовке запуска движения беспилотных автомобилей между Санкт-Петербургом и Хельсинки Пункт международного почтового обмена на КПП Маньчжоули возобновил работу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»97
Черноморский флот бессилен против ВМС США183
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором447
Собчак признала свое «определенное положение»57
Российский офицер принял героическую смерть58
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение