Ямальская молодежь встретит «Утро» в Курганской области

В автоматизированной информационной системе «Молодежь России» открылась регистрация на форум Уральского федерального округа «Утро-2018». К участию приглашают активную молодежь от 18 до 35 лет.

Форум — это возможность получить дополнительные знания и навыки в профессиональной или общественной сфере. Ожидается, что его участниками станут около 1500 молодых людей, — сообщает сайт форума. Они пройдут обучение по 12 образовательным программам, обсудят с единомышленниками интересующие вопросы, примут участие в разработке проектов и вариантов решения актуальных проблем современной молодежи, а также сами организуют различные общественно значимые акции. Занятия проведут эксперты — успешные управленцы, квалифицированные тренеры, заслуженные деятели науки и искусства, предприниматели, лидеры общественного мнения и представители власти. Кроме того, инициативная молодежь примет участие в конкурсе проектов, победители которого получат гранты на реализацию своих предложений.

В этом году мероприятие пройдет с 20 по 30 июня на базе гостиничного комплекса Курганского училища (колледжа) олимпийского резерва в Щучанском районе Курганской области . Проживание участников будет комфортным и безопасным. Их разместят в двух-, трех— и четырехместных номерах, оборудованных санитарными комнатами. Предусмотрено трехразовое комплексное питание. Территорию обеспечат беспроводным интернетом и круглосуточной охраной.

По традиции форум пройдет в две смены. Участники первой — с 20 по 25 июня — будут работать над вопросами политической активности, патриотического воспитания, международного сотрудничества, экологии, культуры и медиа. Вторая смена пройдет с 25 по 30 июня и получит статус федеральной площадки по теме развития в профессиональной сфере. На неё соберутся лидеры рабочей молодежи, представители бизнеса, науки и образования, добровольчества, а также молодежь, интересующаяся вопросами развития Арктической зоны России

Подробная информация о форуме и образовательных площадках размещена на официальном сайте http://форумутро.рф. Чтобы принять участие, необходимо оставить заявку в личном кабинете системы «Молодежь России». Заявки на первую смену принимают до 20 мая, на вторую — до 25 мая. В регионах на конкурсной основе из числа поступивших заявок сформирую делегации.

«Молодежный форум «Утро» — самая масштабная площадка неформального образования на Урале. За восемь лет более 10 тыс. молодых людей приняли участие в форуме. Ребята представили и защитили более тысячи социальных, инновационных и бизнес-проектов. Благодаря этому молодые люди развивают собственные регионы, тем самым строят будущее всей страны», — отметил заместитель губернатора Курганской области, исполнительной директор форума «Утро» Александр Карпов

Отметим, что ямальская делегация ежегодно участвует в форуме. Многие её представители становились победителями конкурса проектов и получали гранты на свои инициативы.