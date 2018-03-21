«Необходимо провести огромную работу в сфере ЖКХ и в первую очередь — органам государственной власти»

«При реализации действующей ГИС ЖКХ не соблюдены принципы создания системы, установленные федеральным законом от 21.07.2014 N 209-ФЗ „О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства“ № 209-ФЗ. Так, не обеспечены однократность размещения и многократность использования информации, размещенной в системе, полнота и достоверность информации, непрерывность и бесперебойность функционирования системы.

Одна из самых серьезных проблем — отсутствие базовой информации у самих органов власти. Отсутствует значительный объем информации в базах ФИАС и Росреестра (от 5 до 15% от всего жилого фонда). При этом нет надежды, что эта база будет сформирована в ближайшее время в силу целого ряда пробелом в действующем законодательстве. Так, например, в связи с реализацией положений Федерального закона от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ „О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан“, в части упрощения процедуры регистрации построек „дачной амнистии“, регистрация жилых домов производится органами Росреестра по подаваемой декларации, а регистрация жителей органами Федеральной миграционной службы.

При этом указанная информация в органы местного самоуправления не направляется, таким образом органы местного самоуправления не имеют информации для размещения в ГИС ЖКХ. Информация из базы Федеральной миграционной службы в настоящее время вообще не размещается в системе по причине отсутствия ее технической готовности. Уничтожена система БТИ, техническая инвентаризация МКД не проводилась многие годы. В результате отсутствуют даже сведения о составе и площадях ОДИ в домах.

Ресурсоснабжающие организации, управляющие организации, ТСЖ, ЖК размещают в ГИС ЖКХ информацию в привязке к объектам жилого фонда, которые вносятся в ГИС ЖКХ в соответствии с адресом, присвоенным органами местного самоуправления в ФИАС. Таким образом, в отсутствие в ГИС ЖКХ объекта недвижимости РСО, УО, ТСЖ, ЖК не могут выполнять свою обязанность по размещению информации в системе и не имеют возможности повлиять на данную ситуацию.

При этом неразмещение информации с 1 января будет считаться нарушением и караться штрафами. Множество поставщиков сходной информации и отсутствие возможности верифицировать данные. Различия в базовой информации порождают множество проблем. Например, УК и РСО вносят информацию о начислениях, опираясь на площадь ОДИ — она у них не совпадает. Такую же информацию вносит Росреестр и у него данные тоже различаются. На вопрос, что делать при этом потребителю, представитель Минсвязи ответил: пусть выбирает ту информацию, которая ему нравится. При этом отсутствует система одного „ответственного“ за поставку той или иной информации, возможность со стороны субъектов бизнеса верифицировать данные. Обнаружив фактические неточности, УК или РСО не в состоянии исправить их самостоятельно.

Очевидно, что при таком подходе внедрение ГИС ЖКХ породит хаос. Для того, чтобы система заработала, необходимо провести огромную предварительную работу в сфере ЖКХ и в первую очередь — органам государственной власти. Недопустимо перекладывать эту работу на субъекты бизнеса и граждан (представителями которых являются ТСЖ) и тем более штрафовать их за то, что они эту работу не сделали.

Мы наблюдаем техническое несовершенство системы. Не работает принцип однократности размещения, не реализована возможность интеграции из других баз данных. К примеру, обязанность УК размещать информацию в ГИС и Реформа ЖКХ. Информацию о проводимых проверках орган муниципального жилищного контроля, помимо размещения в ГИС ЖКХ, размещает еще на сайте органа местного самоуправления и дополнительно на сайте proverki.gov.ru. Информация о проводимых конкурсах по выбору управляющей организации по управлению многоквартирным домом размещается в ГИС ЖКХ и на torgi.gov.ru. Не работает принцип многократности использования — отсутствие доступа к информации для УК, РСО, ГЖИ и т. д.

Практически все отмечают избыточность информации, обязательной к размещению. Фактически, это удовлетворение любопытства органов власти за счет субъектов бизнеса и граждан (в части ТСЖ). Огромный объем информации, а также невозможность системы интегрировать информацию из других систем влечет существенное увеличение трудозатрат и, как следствие, расходов, поставщиков информации. И расходы эти, безусловно, в будущем лягут на потребителей.

Проблему усугубляют технические недоработки. Например, отсутствия шаблонов ввода сведений о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период, привело к тому, что ввод сведений сотрудниками ОМСУ производился по каждому многоквартирному дому вручную, с многократным прикреплением однородных документов в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 „Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду“. Все отмечают также потери при вводе, зависание системы и невозможность внесения информации, неоперативность службы техпомощи и т.п.

Третья проблема — целый ряд неурегулированных юридических вопросов. Например, следующих:

1. Функционал ГИС ЖКХ ограничен и не предусматривает всех возможных схем взаимоотношений между участниками рынка ЖКХ в соответствии с жилищным и гражданским законодательством. Как следствие, в таких случаях отсутствует возможность размещения информации в системе. Например, не реализован алгоритм размещения информации расчетными центрами и агентами, привлеченными поставщиками жилищно-коммунальных услуг в соответствии с нормами гражданского законодательства.

2. Позиция органа государственного жилищного надзора сводится к тому, что при проверке информации, размещаемой управляющими организациями в системе ГИС ЖКХ, он будет руководствоваться данными Росреестра, которые в силу положений ст., 6 п. 2 ст. 9 ФЗ „О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства“ № 209-ФЗ от 21.07.2014 г. являются официальными. Однако часто встречаются примеры, когда площади жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, указанные в Росреестре и загруженные в систему ГИС ЖКХ из государственного кадастра недвижимости, не совпадают с фактической площадью данных помещений. Однако это приведет к тому, что начисления за ЖКУ по данным помещениям с использованием площадей Росреестра будут недостоверными, что, в свою очередь, повлечет наступление административной ответственности по ч. 1 ст. 13.19.2 КоАП РФ для управляющих организаций.

3. Непонятно, как будет осуществляться выявление с 1 января 2018 года факты неразмещения информации, если у ГЖИ технической возможности проверить факт размещения / не размещения информации в закрытой части Системы (в т.ч. в личных кабинетах граждан), в связи с отсутствием доступа к такой информации. Кроме того, отсутствует нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления ГЖИ такого доступа с учетом установленной процедуры осуществления государственного контроля (надзора) (например, предоставление доступа после подтверждения факта начала осуществления проверочных мероприятий).

Можно сделать вывод, что отсутствие в ГИС ЖКХ данных в полном объеме, недостоверность имеющейся информации, нестабильность работы системы аннулирует ценность системы для органов власти, подрывает доверие пользователей к данной системе и сфере ЖКХ в целом. При содержательной и технической неготовности системы применения штрафных санкций выглядит, по меньшей мере, странно. При этом система может быть инструментом, чрезвычайно облегчающий работу участников рынка.

Есть предложения реализовать принцип единственного поставщика для каждого вида информации. Как минимум, в 2018 году сохранить обязанность для внесения информации в ГИС только для органов власти и государственных структур. Перенести срок ответственности за внедрение системы как минимум до 1 июля 2019 (также, как для городов Федерального значения). Передать обязанность размещения информации по домам, управляемым ТСЖ, органам МСУ или ГЖИ».