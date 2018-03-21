Около 160 кровель очистили от снега и сосулек в Балашихе за двое суток 

Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров.
В связи с погодными условиями управляющие компании и коммунальные службы Балашихи проводят чистку крыш домов от снега и наледи ежедневно в усиленном режиме. С начала недели, за 19 и 20 марта, в городе было очищено 158 кровель
— Сергей Юров, глава Балашихи.
Юров отметил, что коммунальные службы и управляющие компании постоянно следят за состоянием крыш домов. Для их очистки сформированы специальные бригады. О предстоящих работах жителей предупреждают заранее.
Сергей Юров добавил, что по вопросам очистки крыш жители Балашихи всегда могут обратиться в свою управляющую компанию или направить соответствующее обращение на портал «Добродел».