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Аккредитация такси для работы во время ЧМ-2018 в Ростовской области начнется 2 апреля
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Аккредитация такси для работы во время ЧМ-2018 в Ростовской области начнется 2 апреля 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
С 2 апреля по 15 мая в министерстве транспорта Ростовской области будут принимать заявки на аккредитацию для работы такси в регионе во время Чемпионата мира по футболу-2018. Сделать это можно будет как по электронной почте kontrol.mintrans@donland.ru, так и по адресу в Ростове: ул. Нижегородская, 20/11, каб. 210 с понедельника по четверг.
Порядок аккредитации был утвержден накануне на заседании правительства Ростовской области. Согласно ему, у заявителя должны быть разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории региона, возможность оплатить поездку безналично, а заказать ее — через мобильное приложение либо на сайте на русском и английском языках, а также наличие оператора со знанием английского языка. Также машины должны быть не старше 2014 года и иметь белый или желтый кузов, а также детские устройства, кондиционер или климат-контроль.
Аккредитация бесплатная, отметили в региональном правительстве.
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