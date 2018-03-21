«Три дня на сухом пайке»: чтобы на Левом берегу дали газ, люди звонят в Москву

Уже третий день жители трех домов на улице Дежневцев живут без газа — к таким форсмажорам они уже привыкли. Однако руководитель управляющей компании ООО ГУЖФ в Архангельске Максим Раздобурдин сказал нам, что подтвердить информацию не может, и предложил самим туда съездить. Мы съездили и лично убедились — газа нет.

Три дома на Дежневцев — 14, 15 и 15, корпус 1 — остались без газа. Здесь живут и семьи гражданских, и семьи военнослужащих. Максим Раздобурдин отказался давать оперативный официальный комментарий сайту 29.ru со словами:

— Прежде, чем публиковать информацию — проверьте ее, можете на место съездить, в квартирах посмотреть.

Корреспондент выехал на Дежневцев и пообщался с местными жителями, которые подтвердили — газа нет. И эта ситуация регулярно повторяется уже несколько лет.

Из окон домов на Дежневцева видно не только баллоны газа, которого нет, но и разрастающуюся помойку

Не только журналисты, но и жильцы не могут получить конкретный ответ от управляющей компании на простые вопросы — почему так происходит и когда им дадут газ, за который большинство из них добросовестно платит.

— Трижды в год такое случается, зимой — постоянно уже пару лет, — комментирует нам жительница дома 15 на Дежневцев, жена военнослужащего. — Мы звоним в Горгаз, нам говорят, что платежей нет, хотя мы все квитанции оплатили вовремя. Где оседают наши деньги? На счетах управляющей компании ООО ГУЖФ? Я не понимаю, почему руководство не может объяснить нам по-человечески, что происходит. Как правило, дозвониться до них очень сложно. Были случаи, когда бухгалтер управляющей компании просто говорила нам — ничего не знаем, звоните в Москву , разбирайтесь сами.

Люди тут уже готовы к таким отключениям — почти у каждой семьи есть электрические плитка и чайник, другие спасаются продуктами из магазина.

— Жуем сухпайки и ходим в местную столовую, когда горяченького хочется, — говорит нам пенсионер.

Куда дешевле было бы приготовить еду или подогреть чай на газу, но приходится жечь электричество. Жильцы уже не раз собирались и звонили в Москву, где находится главный офис управляющей компании, только ни к чему эти разговоры не привели.

— И перерасчет, я уверена, нам делать никто не будет, — говорит Надежда Александровна. — В управляющей компании говорят, что решают вопрос. Смешнее всего, что это мы им сообщили, что нет газа. И это не единственная проблема, — грязный двор, сосульки до первого этажа, разрастающаяся мусорка. За что мы платим? Есть ощущение, что на нас уже всем плевать. Как-то раз по телевизору показали, как журналисты приехали в нашу управляющую компанию, и ее работники просто закрылись, чтобы не общаться. Вот так и от нас прячутся. Значит, есть, что скрывать?