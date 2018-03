Министр, дипломат, король мемов: самые запоминающие фразы Сергея Лаврова

21 марта главе министру иностранных дел России Сергею Лаврову исполняется 68 лет. За годы руководства МИД он не раз произносил выразительные фразы, которые уходили в народ и становились мемами. Вот самые броские из них.

Who are you to f***ing lecture me?

Один из самых известных лексических скандалов с участием Лаврова разразился в 2008 году. Тогда британское издание Daily Telegraph опубликовало статью, согласно которой дипломат во время обсуждения конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года со своим британской коллегой Дэвидом Милибэндом использовал нецензурную лексику. Министру приписали слова «Who are you to f***ing lecture me?», что можно перевести как: «Кто ты, ***, такой, чтобы мне лекции читать?».

Позже Лавров заявил, что действительно матерился, но произнес другую фразу, которая описывала Михаила Саакашвили и вообще являлась цитатой. По словам министра, он назвал грузинского лидера f***ing lunatic — «чертовым психом».

В ходе разговора Дэвид Милибэнд возлагал исключительно на Россию вину за произошедшее в Южной Осетии в ночь на 8 августа. Дабы ознакомить Милибэнда с несколько иной оценкой, пришлось рассказать ему о характеристике Саакашвили, которую ему дал в разговоре со мною наш коллега из одной европейской страны. Эта характеристика звучала как «факинг лунатик»

— Сергей Лавров.

Сам Милибэнд опроверг, что Лавров оскорбил его. Приписываемая Лаврову фраза на некоторое время стала мемом и активно использовалась в соцсетях.

Дебилы, б****

Один из самых известных эпизодов с участием Лаврова произошел в 2015 году на пресс-конференции

с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем

аль-Джубейром. Когда синхронист переводил слова отечественного дипломата, тот тихо произнес в микрофон: «Дебилы, б****».

Что вызвало крепкое словцо, неизвестно. Существуют две версии: согласно одной из них, министра разозлили фотографы в зале. По другой — Лаврова раздосадовало сообщение, которое он получил перед тем, как выругаться на камеру.

Сам Лавров позже заявил, что не выходил из себя. При этом он не объяснил, к кому была обращена его фраза. «Ну, извините, не я один попадаю на ситуацию, когда думают, что микрофон выключен. Кэмерон, потом Обама тоже попадал. Кстати, попадал, между прочим, на тему противоракетной обороны», — сказал он.

Фраза стала мощнейшим мемом, который популярен до сих пор.

So many pussies

Еще одну запоминающуюся фразу Лавров произнес в интервью телеканалу CNN в 2016 году. Разговор происходил вскоре после скандала с Дональдом Трампом , который тогда был кандидатом в президенты. Журналисты выложили видео, на котором Трамп говорит, что женщины позволяют знаменитостям «Grab them by the pussy», что можно перевести как «хватать их за промежность».

Lavrov on Trump tapes: «so many pussies around your pres. campaign on both sides that I prefer not to comment.» https://t.co/3KtYnHs2PU

— Christiane Amanpour (@camanpour) 12 октября 2016 г.

Журналистка CNN спросила у Лаврова: «У России была история с Pussy Riot. А что вы думаете о Pussy Riot Трампа?». В ответ Лавров заявил, что в этой президентской кампании слишком много pussies со всех сторон.

Английский — не мой родной язык, не уверен, что мои слова прозвучат прилично. Вокруг вашей предвыборной кампании столько pussies с обеих сторон, что я предпочел бы не комментировать

— Сергей Лавров.

Слово pussy имеет несколько значений: его можно перевести и как название женских половых органов, и как «слабак», «тряпка», и как «кошечка».

Собеседница Лаврова в ответ рассмеялась и призналась, что не ожидала такого ответа.

Падение на сцене

Последним мемом стало не высказывание, но эффектное действие министра. Поднимаясь на сцену во время форума «Россия — страна возможностей» в Москве , Лавров оступился и упал на глазах у зрителей. Он быстро поднялся и направился к своему креслу.

Как и подобает дипломату, свою неудачу Сергей Викторович ловко парировал шуткой: «Споткнулся. Правда, хорошо, не на дипломатическом фронте, а на ступеньке».

Одному из фотографов, участвовавших в мероприятии, удалось заснять министра во время падения. Снимок Лаврова быстро стал мемом и породил множество фотожаб.