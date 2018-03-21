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Около 150 млн рублей направят в этом году на ремонт ЛЭП Карачаево-Черкесии
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Около 150 млн рублей направят в этом году на ремонт ЛЭП Карачаево-Черкесии 

ТАСС 3 часа назад
ЧЕРКЕССК, 21 марта. /ТАСС/. Филиал МРСК Северного Кавказа «Карачаево-Черкесскэнерго» в этом году направит более 148 млн рублей на ремонт и техобслуживание линии электропередачи (ЛЭП), что на 13,1 млн больше, чем в 2017 году, сообщила в среду ТАСС представитель пресс-службы филиала Надежда Алакаева.
"На ремонтную программу в этом году будет направлено около 148,5 млн рублей (135,4 млн — 2017 год). Около 82% работ на сумму более 121,9 млн рублей будет выполнено хозспособом, то есть без привлечения подрядных организаций, что позволит сократить издержки и более качественно провести ремонт и техобслуживание энергообъектов", — сказала Алакаева.
Она отметила, что в 2017 году сотрудники энергокомпании провели около 80% объемов ремонтных работ.
По словам Алакаевой, в этом году запланировали ремонт 14,3 км и техническое обслуживание более 6,8 км линий электропередачи различного класса напряжения. Программа 2018 года также предусматривает ремонт 308 и техобслуживание более 1,7 тыс. трансформаторных подстанций.
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