Депутат предложил усыплять собак в ответ на вопрос о сексуальных домогательствах

«Вчера ко мне на улице подошел парнишка лет 18-20, подскочил ко мне и спрашивает: «Как вы относитесь к бездомным собакам?» Я остановился и сказал, что мне лучше, чтобы средства, которые потрачены на этих собак, были потрачены на людей без определенного места жительства, потому что их незаконным путем могли выдворить из их жилья», — рассказал Поздняков в интервью (полную версию читайте здесь).

Депутат добавил, что человеку надо помочь, а животных лучше усыплять.