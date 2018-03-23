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Депутат предложил усыплять собак в ответ на вопрос о сексуальных домогательствах
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Депутат предложил усыплять собак в ответ на вопрос о сексуальных домогательствах 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Член комиссии Госдумы по этике от фракции КПРФ Владимир Поздняков вспомнил о бездомных собаках, отвечая на вопрос журналиста «Ленты.ру» об ответственности за сексуальные домогательства.
«Вчера ко мне на улице подошел парнишка лет 18-20, подскочил ко мне и спрашивает: «Как вы относитесь к бездомным собакам?» Я остановился и сказал, что мне лучше, чтобы средства, которые потрачены на этих собак, были потрачены на людей без определенного места жительства, потому что их незаконным путем могли выдворить из их жилья», — рассказал Поздняков в интервью (полную версию читайте здесь).
Депутат добавил, что человеку надо помочь, а животных лучше усыплять.
21 марта комиссия Госдумы по этике оправдала поведение депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. О домогательствах с его стороны сообщили журналистка «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова, продюсер «Дождя» Дарья Жук и заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе.
Редакция «Ленты.ру» в знак солидарности с журналистками удалила с сайта материалы с заявлениями и упоминаниями председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Исключение сделано лишь для публикаций, которые имеют прямое отношение к обвинениям парламентария в домогательствах.
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