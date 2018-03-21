Словацкая AeroMobil представила летающий автомобиль, способный ездить по дорогам

Изображение: AeroMobil

Словацкая компания AeroMobil представила концепт летающего электромобиля, который способен совершать вертикальные взлет и посадку (VTOL), а также передвигаться по дорогам общего пользования. Об этом пишет VentureBeat.

Проект нового летательного аппарата AeroMobil 5.0 VTOL дополнит четвертую версию аэромобиля STOL, которой для взлета требуется короткая взлетно-посадочная полоса. Версия STOL рассчитана на междугородние перелеты, а первые продажи летательного аппарата намечены на 2020 год.

У AeroMobil 5.0 VTOL будет два крыла, на каждом из которых будет установлено по пропеллеру. Вероятно, крылья смогут складываться вдоль машины, что позволит транспортному средству двигаться по дорогам. В хвостовой части аэромобиля также будет установлен пропеллер, который позволит машине перемещаться в воздухе по горизонтальной оси. В автомобиле сможет находиться до четырех пассажиров.

Юрай Вацулик

глава AeroMobil

«Наша стратегия решает ограничения альтернативных концепций VTOL, которые привязаны к определенным посадочным площадкам, а не к использованию существующей дорожной инфраструктуры».

Прототип пятого аэромобиля находится на ранней стадии разработки. По оценкам компании, ей потребуется от семи до десяти лет на создание устройства. Этот временной диапазон объясняется необходимостью разработать инфраструктуру и законы, которые позволят использовать летающие автомобили и такси.

AeroMobil впервые представила прототип летательного аппарата STOL в 2014 году. Сейчас компания собирает предварительные заказы на четвертую версию STOL. Цена транспортного средства начинается с $1,3 млн ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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