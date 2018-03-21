Рекламу банка «Открытие» в Нижнем признали ненадлежащей

Речь идет о роликах, которые распростнанялись в телеэфире и содержали следующую информацию: «Вклады до 10% Зарабатывайте каждую минуту». В жалобе, которая поступила в Нижегородское УФАС , указывалось, что прочие условия предоставляемой услуги оговорены не были.

Нижегородское УФАС возбудила дело по итогам рассмотрения которого реклама кредитной организации была признана ненадлежащей.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что комиссия Нижегородского УФАС России признала ненадлежащей рекламу ООО « Яндекс . Такси». В антимонопольное ведомство обратился нижегородец, который воспользовался услугами перевозчика. В рекламе «Яндекс. Такси» было заявлено, что стоимость поездки начинается от 30 рублей, однако в действительности платить приходится намного больше.

В УФАС посчитали, что это нарушает пункт 2 части 3 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» (отсутствие существенной части информации о рекламируемом товаре)