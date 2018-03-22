В Волоколамске применят аэрозольные пушки для устранения запаха со свалки

"В Волоколамск доставляются две аэрозольные пушки, которые будут устранять и нейтрализовывать запах", — сказал Чупраков.

По его словам, пушки будут установлены сегодня.