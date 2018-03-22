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В Волоколамске применят аэрозольные пушки для устранения запаха со свалки
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В Волоколамске применят аэрозольные пушки для устранения запаха со свалки 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВОЛОКОЛАМСК, 22 мар — РИА Новости. В Волоколамске установят в четверг две аэрозольные пушки, которые будут устранять и нейтрализовывать запах, сообщил зампредседателя правительства Московской области, спецпредставитель губернатора по вопросам, связанным с полигоном «Ядрово», Александр Чупраков на совещании оперативного штаба.
"В Волоколамск доставляются две аэрозольные пушки, которые будут устранять и нейтрализовывать запах", — сказал Чупраков.
По его словам, пушки будут установлены сегодня.
Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона «Ядрово». На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. В среду в Волоколамске за медицинской помощью обратились 50 детей, пятеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашёл превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.
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