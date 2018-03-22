Чупраков проводит заседание штаба по ситуации с полигоном ТБО «Ядрово» в Волоколамске

«Губернатор вчера принял решение о назначении меня официальным представителем по решению вопросов экологии в Волоколамском районе, связанных с ситуацией на полигоне «Ядрово». Сегодня по поручению губернатора мы проводим заседание штаба», — сказал Чупраков во вступительном слове.

Он пояснил, что в заседании принимают участие представители общественности, которые были накануне на встрече с губернатором. По результатам обсуждения необходимо составить конкретный план мероприятий и довести его до жителей.