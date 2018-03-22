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Чупраков проводит заседание штаба по ситуации с полигоном ТБО «Ядрово» в Волоколамске
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Чупраков проводит заседание штаба по ситуации с полигоном ТБО «Ядрово» в Волоколамске 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Специальный представитель губернатора Московской области Андрея Воробьева Александр Чупраков проводит в Волоколамске заседание штаба по вопросу полигона твердых бытовых отходов «Ядрово», на котором составляют план мероприятий для исключения негативного воздействия полигона на окружающую среду, передает в четверг корреспондент РИАМО.
«Губернатор вчера принял решение о назначении меня официальным представителем по решению вопросов экологии в Волоколамском районе, связанных с ситуацией на полигоне «Ядрово». Сегодня по поручению губернатора мы проводим заседание штаба», — сказал Чупраков во вступительном слове.
Он пояснил, что в заседании принимают участие представители общественности, которые были накануне на встрече с губернатором. По результатам обсуждения необходимо составить конкретный план мероприятий и довести его до жителей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что полигон ТБО «Ядрово» будет закрыт на следующей неделе в связи с началом активной стадии рекультивации.
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