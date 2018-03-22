Уроки в школах Подмосковья перенесут в случае выбросов со свалок

"Принято решение, мы вчера об этом говорили, что в случае очередного выброса будет дана инструкция директорам школ, чтобы наши уроки были перенесены на два часа — то есть не с 8.30 начинались занятия в школе и приходили дети в детский сад, а с 10.30", — сказала Мишонова.

Она уточнила, что указание распространяется на те дни, когда случились выбросы.