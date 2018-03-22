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Анна Попова: превышения ПДК в воздухе Волоколамска эпизодичны
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Анна Попова: превышения ПДК в воздухе Волоколамска эпизодичны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОЛОКОЛАМСК, 22 мар — РИА Новости. Данные мониторинга говорят об эпизодических превышениях уровня сероводорода в воздухе Волоколамска, сообщила на собрании с родителями обративших в больницу детей глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Я посмотрела все результаты производственно-контрольного мониторинга Ядрово, с декабря месяца эпизодически превышение по сероводороду, это так но не раньше. Если взять наблюдение по «Ядрово», производственный контроль в том числе, а сегодня там стоит четыре мониторинговые точки, эти данные говорят о том, что есть значительное превышение на протяжении долгого времени", -сказала Попова.
Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона «Ядрово». На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. В среду в Волоколамске за медицинской помощью обратились 50 детей, пятеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашёл превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска
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