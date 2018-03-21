В Подмосковье создали более 140 дополнительных рабочих мест благодаря магазинам «Билла»

На территории Подмосковья в ближайшее время откроется три новых супермаркета «Билла», благодаря этому появится более 140 дополнительных рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Фрязино, Как отметил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников , в марте и апреле на территории Московской области в городских округах Подольск Серпухов состоится торжественное открытие трех новых супермаркетов «Билла».

«Требования к торговле в Подмосковье достаточно высоки. Потребители обращают внимание на многие факторы, и ритейл, если хочет заполучить покупателя, просто обязан их учитывать. Также, торговля — это реальные рабочие места вблизи дома и налоги в областной бюджет. Благодаря открытию новых магазинов было создано 143 дополнительных рабочих места в Московской области», — сказал Посаженников.

Он отметил, что на сегодняшний день уже недостаточно иметь множество наименований продукции, покупатель обращает внимание на качество и на регион производства. В настоящее время популярностью у жителей пользуются именно подмосковные товары. Поэтому ритейл активно расширяет пул поставщиков из Московской области. Доля региональных продуктов увеличивается с геометрической прогрессией.

По словам министра, инвестиции в строительство новых торговых объектов общей площадью 4,48 тысячи квадратных метров составили порядка 110 миллионов рублей.

«Мы можем смело говорить о том, что новые супермаркеты «Билла» — это и новые рабочие места, и новые торговые полки для сбыта областной продукции, и максимальный комфорт для покупателей региона. Также в сети супермаркетов постоянно проводятся привлекательные для покупателя акции и скидки», — добавил Посаженников.