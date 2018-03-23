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В Волоколамске работает мобильная станция с данными загрязнения воздуха
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В Волоколамске работает мобильная станция с данными загрязнения воздуха 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
ВОЛОКОЛАМСК, 23 мар — РИА Новости. На площади Волоколамска у администрации района работает мобильная станция, показывающая данные о содержании вредных веществ в воздухе, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
На территории «Ядрово» введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
По последним данным регионального Минздрава, 21 марта в Волоколамскую больницу обратилось 77 детей, шестеро госпитализированы, на следующий день обратились 68 детей, никто госпитализирован не был.
Как передает корреспондент РИА Новости, на площади у здания стоит грузовик МЧС, на котором размещается экран с данными по уровню содержания вредных веществ в воздухе. Станция показывает данные на настоящий момент, но не позволяет их сравнить с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) вредных веществ, так как они не указываются на экране.
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