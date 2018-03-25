В Волоколамске опять жалуются на «нереальную вонь» с полигона «Ядрово»

Жители Волоколамска снова жалуются на сильный неприятный запах с полигона «Ядрово», об этом они пишут в своей группе «Вонтакте».

"Снова вонь в городе стоит нереальная. И как же работают эти «пушки» и новая технология на полигоне?", — спросил один из жителей города.

Ранее сообщалось, что с неприятным запахом с полигона помогут правиться аэрозольные пушки — это решение власти называли временной мерой до того, как над полигоном построят специальный купол.