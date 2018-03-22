Свалку закроют куполом: реакция властей на ситуацию с полигоном «Ядрово»

МОСКВА , 22 мар — РИА Новости . В Волоколамском районе по-прежнему продолжается работа по стабилизации ситуации вокруг полигона «Ядрово». Ранее шестьдесят детей обратились за медпомощью после очередного выброса свалочного газа на полигоне, шестеро были госпитализированы.

При этом в МЧС России сообщили, что мониторинг воздуха в районе полигона не выявил превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ. Ведомство начало развертывать в подмосковном Волоколамске мобильный комплекс экстренного оповещения населения. Власти отмечают, что работы по дегазации полигона должны закончиться к середине июня, пока же жителям готовы предоставить места в санаториях.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым провести независимую экспертизу экологической обстановки на мусорном полигоне «Ядрово».

Проблема полигона

Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона «Ядрово», открытого в 1976 году. На территории полигона ранее был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. В среду в Волоколамске за медицинской помощью обратились 60 детей из трех учебных заведений, шесть из них были госпитализированы.

В четверг в московскую Филатовскую больницу из Волоколамска доставили троих детей, по словам замглавврача ЦРБ Елены Савченко, их диагнозы не имеют отношения к выбросу газа на полигоне «Ядрово».

Предпринимаемые меры

"Мы существенно снизим нагрузку на полигон вовремя рекультивации. По сути, практически в два раза мы уменьшим поток машин, которые сегодня туда направляются", — отметил Воробьев.

Он также обратил внимание, что порядка шести санаториев и лагерей готовы принять детей и взрослых, которые будут нуждаться в помощи из-за выбросов полигона. В Волоколамске также будет работать бригада из 12 врачей.

Губернатор Подмосковья отметил, что жители попросили поставить в центре города табло, на котором будут отражаться данные по загрязнению воздуха в режиме онлайн.

"Мы должны сделать купол, который впоследствии обеспечит систему дегазации, и затем весь полигон накроется пленкой. К 15 июня мы должны завершить все процедуры", — отметил Воробьев.

Губернатор добавил, что уже заключены контракты на примерно 120-140 миллионов рублей. В результате полигон, на неприятный запах с которого постоянно жалуются жители Волоколамска, полностью законсервируют.

Как сообщил зампред областного правительства Александр Чупраков, в Волоколамск в четверг приедет глава Роспотребнадзора Анна Попова , чтобы встретиться в ЦРБ с родителями детей, обратившихся с жалобами.

Мониторинг

Как сообщили в МЧС России, мониторинг воздуха в районе полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области не выявил превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ.

В четверг ведомство начало развертывать мобильный комплекс экстренного оповещения населения.

В Мособлдуме сообщили, что ситуация в Волоколамском районе будет постоянно проверяться депутатами областного парламента.

Игорь Брынцалов. "В случае Волоколамска есть свои нюансы и детали, всё нужно тщательно проанализировать. Поэтому дал поручение всему депутатскому корпусу вести мониторинг ситуации: подключатся депутаты, которые избраны от муниципалитета, и также на место будут регулярно выезжать профильные комитеты — по здравоохранению и экологии", — отметил спикер думы

Реакция на ситуацию

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым провести независимую экспертизу экологической обстановки на мусорном полигоне «Ядрово» после массового отравления детей в Волоколамске.

"Уполномоченный по правам человека считает, что необходимо провести независимую экспертизу экологического состояния полигона", — отметила пресс-служба омбудсмена.

В пресс-службе также отметили, что сотрудника аппарата уполномоченного, который приезжал на полигон в среду, на территорию не пустили.