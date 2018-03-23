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Полигон «Ядрово» в пятницу обработали из аэрозольной пушки
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Полигон «Ядрово» в пятницу обработали из аэрозольной пушки 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВОЛОКОЛАМСК, 23 мар — РИА Новости. На полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе в пятницу проведена полная обработка из аэрозольной пушки, сообщил журналистам министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.
Ранее зампред правительства Подмосковья Александр Чупраков сообщил, что в Волоколамске установят две аэрозольные пушки, которые будут устранять и нейтрализовывать запах.
"Первую пушку запустили вчера ночью, и сегодня уже сделали полную обработку: стационарное распыление и распыление по периметру основной карты. Сейчас запаха практически нет", — сказал Хромушин.
Он отметил, что на полигоне находится машина, заполненная таким же составом, что и пушки, которые готовы оперативно обработать ту часть полигона, где происходит выброс свалочного газа. «Мы планируем, что основной купол над полигоном должны сделать подрядчики по рекультивации за две недели, значит, две недели здесь будет постоянно находиться две пушки и машина с реагентами», — добавил министр.
На территории подмосковного «Ядрово» введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
Ранее в четверг начальник полигона «Ядрово» Иван Кудельский сообщил, что в настоящее время ведется подготовка купола из утрамбованного мусора на старом теле полигона для начала работ по дегазации. Оператором полигона заключен договор с голландской компанией на проведение работ по дегазации, которая должна начаться с субботы. Глава Волоколамского района Евгений Гаврилов в свою очередь сообщал, что все работы, связанные с активной дегазацией, идут согласно плану, все мероприятия планируется завершить к 15 июня.
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