Полигон «Ядрово» в пятницу обработали из аэрозольной пушки

"Первую пушку запустили вчера ночью, и сегодня уже сделали полную обработку: стационарное распыление и распыление по периметру основной карты. Сейчас запаха практически нет", — сказал Хромушин.

Он отметил, что на полигоне находится машина, заполненная таким же составом, что и пушки, которые готовы оперативно обработать ту часть полигона, где происходит выброс свалочного газа. «Мы планируем, что основной купол над полигоном должны сделать подрядчики по рекультивации за две недели, значит, две недели здесь будет постоянно находиться две пушки и машина с реагентами», — добавил министр.

На территории подмосковного «Ядрово» введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.