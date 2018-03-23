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Подмосковный штаб ОНФ установит контроль за ситуацией с полигоном «Ядрово»
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Подмосковный штаб ОНФ установит контроль за ситуацией с полигоном «Ядрово» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Московской области совместно с экспертами будет осуществлять общественный контроль за ситуацией с полигоном «Ядрово» в Волоколамске, чтобы не допустить спекуляций на этой проблеме, сообщает сайт движения со ссылкой на члена регионального штаба ОНФ, руководителя региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Антона Хлынова.
На территории подмосковного «Ядрово» введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
"Сейчас в связи с ситуацией со свалкой в Волоколамске чиновники — и областные, и муниципальные, и уполномоченные федеральные службы — предпринимают экстренные меры. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал жителям Волоколамска до конца весны закрыть свалку и летом начать основательную рекультивацию", — напомнил Хлынов, слова которого приводит сайт.
Он уточнил, что, как показывает опыт, такие решения по поводу свалок в Подмосковье необходимо брать под общественный и экспертный контроль.
"Именно поэтому подмосковный штаб ОНФ формирует группу общественного контроля за ситуацией с полигоном «Ядрово». Мы намерены добиться качественного исполнения всех необходимых мероприятий по снижению негативного воздействия свалки на окружающую среду и здоровье людей и не дать спекулировать на волоколамской проблеме ни коммерческим, ни административным, ни политическим группам", — заявил Хлынов.
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