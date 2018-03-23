Подмосковный штаб ОНФ установит контроль за ситуацией с полигоном «Ядрово»

На территории подмосковного «Ядрово» введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.

"Сейчас в связи с ситуацией со свалкой в Волоколамске чиновники — и областные, и муниципальные, и уполномоченные федеральные службы — предпринимают экстренные меры. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал жителям Волоколамска до конца весны закрыть свалку и летом начать основательную рекультивацию", — напомнил Хлынов, слова которого приводит сайт.

Он уточнил, что, как показывает опыт, такие решения по поводу свалок в Подмосковье необходимо брать под общественный и экспертный контроль.

"Именно поэтому подмосковный штаб ОНФ формирует группу общественного контроля за ситуацией с полигоном «Ядрово». Мы намерены добиться качественного исполнения всех необходимых мероприятий по снижению негативного воздействия свалки на окружающую среду и здоровье людей и не дать спекулировать на волоколамской проблеме ни коммерческим, ни административным, ни политическим группам", — заявил Хлынов.

Жители Волоколамска вышли на митинг после массового отравления детей