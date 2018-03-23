Ещё
Заев: новое название Македонии должно соблюдать достоинство Скопье и Афин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заев: новое название Македонии должно соблюдать достоинство Скопье и Афин 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости / Илья Питалев
БЕЛГРАД, 23 мар — РИА Новости. Переименование бывшей югославской республики Македония в ходе переговоров с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС должно учитывать достоинство обеих стран, заявил македонский премьер Зоран Заев в ходе встречи с главой МИД Греции Никосом Котзиасом.
Скопье и Афины намерены в ближайшие месяцы разрешить спор вокруг наименования «Македония», который мешает республике вступить в НАТО и Евросоюз. Греция требует изменения названия соседней страны, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства.
Глава МИД Греции прибыл в Скопье с двухдневным визитом, где провел в пятницу встречу с министром иностранных дел Николой Димитровым, после чего заявил, что Афины и Скопье «согласовали свои пожелания и решили некоторые вопросы», в частности, обсудили подходы к будущему международному соглашению. Котзиас затем встретился с премьером Заевым.
"Фокус наших разговоров должен быть на будущем наших стран. Мы должны быть решительными, делать шаги, которые нас приведут к решению единственного открытого вопроса между двумя странами. Я уверен, что такой подход приведет к решению, которое даст достаточно аргументов органам двух государств и оппозиции, чтобы принять то (решение — ред.), что соблюдет достоинство и Республики Македония и Республики Греция", — цитирует пресс-служба Заева.
"Остается и далее развивать двусторонние отношения, сохранять их и поддерживать и делать еще лучше, пока вопрос названия не будет решен, так как граждане нашей страны, наши друзья в ЕС и в международном сообществе ожидают решения этого вопроса", — добавил македонский премьер.
На что Котзиас, по данным пресс-службы македонского кабмина, ответил, что Греция «как страна-член НАТО и ЕС с самой долгой демократической традицией в регионе», несет большую ответственность за решение данного вопроса и нахождение компромисса.
Переговоры по «македонской проблеме» продолжатся 30 марта в Вене, где Котзиас встретится со своим коллегой Димитровым в присутствии спецпредставителя ООН Мэтью Нимица.
Сейчас Республику Македонию под ее конституционным названием признают более 120 стран мира, одной из первых это сделала Россия в 1992 году. В ООН и международные организации страна входит под временным названием «Бывшая югославская республика Македония».
РИА Новости: последние новости
Белгородские власти помогут семье офицера, погибшего при спасении солдата Швейцарские Stadler и Sika планируют развивать бизнес в Татарстане Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд определил судьбу Савченко257
Россияне устроили набег на «Магнит»190
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ634
Названа замена Табакова в МХТ4
Набиуллина взялась за пенсии194
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение