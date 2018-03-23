Заев: новое название Македонии должно соблюдать достоинство Скопье и Афин

Скопье и Афины намерены в ближайшие месяцы разрешить спор вокруг наименования «Македония», который мешает республике вступить в НАТО и Евросоюз. Греция требует изменения названия соседней страны, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства.

Глава МИД Греции прибыл в Скопье с двухдневным визитом, где провел в пятницу встречу с министром иностранных дел Николой Димитровым, после чего заявил, что Афины и Скопье «согласовали свои пожелания и решили некоторые вопросы», в частности, обсудили подходы к будущему международному соглашению. Котзиас затем встретился с премьером Заевым.

"Фокус наших разговоров должен быть на будущем наших стран. Мы должны быть решительными, делать шаги, которые нас приведут к решению единственного открытого вопроса между двумя странами. Я уверен, что такой подход приведет к решению, которое даст достаточно аргументов органам двух государств и оппозиции, чтобы принять то (решение — ред.), что соблюдет достоинство и Республики Македония и Республики Греция", — цитирует пресс-служба Заева.

"Остается и далее развивать двусторонние отношения, сохранять их и поддерживать и делать еще лучше, пока вопрос названия не будет решен, так как граждане нашей страны, наши друзья в ЕС и в международном сообществе ожидают решения этого вопроса", — добавил македонский премьер.

На что Котзиас, по данным пресс-службы македонского кабмина, ответил, что Греция «как страна-член НАТО и ЕС с самой долгой демократической традицией в регионе», несет большую ответственность за решение данного вопроса и нахождение компромисса.

Переговоры по «македонской проблеме» продолжатся 30 марта в Вене , где Котзиас встретится со своим коллегой Димитровым в присутствии спецпредставителя ООН Мэтью Нимица.