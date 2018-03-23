В МИД Греции заявили о согласовании ряда вопросов по «македонской проблеме»

Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония , и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства.

Отвечая на вопрос про греческий проект соглашения и ответные предложения Республики Македония, Котзиас сказал, что документы подготовлены для уточнения позиций и предложений сторон.

"Конечно, в конце мы сделаем один текст. В значительной степени мы договорились о том, чего хотим в будущем, а также некоторые другие вопросы. Нимиц то, что мы согласовали и о чем договоримся в его присутствии, сформулирует в качестве текста для Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи , в котором он подтвердит, что проблемы, упомянутые в Резолюциях 817 и 845 ООН , были преодолены и мы можем идти дальше", — сказал Котзиас.

По его словам, далее предстоит согласовать, как две страны могут развивать сотрудничество.

Журналисты спросили, почему Греция требует изменения конституции, учитывая, что ратифицированное международное соглашение будет сдано на хранение в ООН и является юридически сильнее конституции.

"Мы просто принимаем во внимание опыт, который мы имеем в Европейском союзе в связи с решениями ряда конституционных судов, которые считают, что их конституции выше европейского и международного права. Это традиция Европейского союза. Я напомню вам о нескольких решениях конституционного суда Германии , которые касаются как Маастрихтского договора, так и соглашений Ниццы Лиссабона . То есть договоры последних 20 лет", — сказал глава МИД Греции.

По его словам, эту проблему надо обсуждать на переговорах.

Сейчас Республику Македонию под ее конституционным названием признают более 120 стран мира, одной из первых это сделала Россия в 1992 году. В ООН и международные организации страна входит под временным названием «Бывшая югославская республика Македония».