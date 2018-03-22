В Македонии проходит массовый протест перед визитом главы МИД Греции

БЕЛГРАД, 22 мар — РИА Новости . Акцию протеста в центре столицы Македонии перед визитом главы МИД Греции Никоса Котзиаса проводят в четверг несколько патриотических объединений, демонстранты требуют прекращения переговоров Скопье и Афин о переименовании бывшей югославской республики, передает национальное телевидение МРТ.

Скопье и Афины намерены в ближайшие месяцы разрешить спор вокруг наименования «Македония», который мешает республике вступить в НАТО Евросоюз . Греция требует изменения названия соседней страны, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства. Переговоры многократно приводили к массовым протестным акциям в обеих странах.

Представители нескольких гражданских движений, объединенные в «Народный фронт за спасение Македонии» проводят в четверг митинг в центре Скопье. Демонстранты днем организованно прошлись по центральной площади к министерству иностранных дел республики.

"Срочно прекратить переговоры с Грецией! Македония должна вступить в международные организации под своим конституционным названием … Именем и идентичностью не торгуем", — цитирует требования участников акции телеканал.

Главу греческого внешнеполитического ведомства ожидают около 18.00 (20.00 мск) в Международном аэропорту Скопье, который раньше назывался «Александр Великий» в честь Александра Македонского , но был в феврале переименован местными властями вместе с одноименной автомагистралью, что стало шагом навстречу Афинам.