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В Македонии проходит массовый протест перед визитом главы МИД Греции
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В Македонии проходит массовый протест перед визитом главы МИД Греции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БЕЛГРАД, 22 мар — РИА Новости. Акцию протеста в центре столицы Македонии перед визитом главы МИД Греции Никоса Котзиаса проводят в четверг несколько патриотических объединений, демонстранты требуют прекращения переговоров Скопье и Афин о переименовании бывшей югославской республики, передает национальное телевидение МРТ.
Скопье и Афины намерены в ближайшие месяцы разрешить спор вокруг наименования «Македония», который мешает республике вступить в НАТО и Евросоюз. Греция требует изменения названия соседней страны, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства. Переговоры многократно приводили к массовым протестным акциям в обеих странах.
Представители нескольких гражданских движений, объединенные в «Народный фронт за спасение Македонии» проводят в четверг митинг в центре Скопье. Демонстранты днем организованно прошлись по центральной площади к министерству иностранных дел республики.
"Срочно прекратить переговоры с Грецией! Македония должна вступить в международные организации под своим конституционным названием … Именем и идентичностью не торгуем", — цитирует требования участников акции телеканал.
Главу греческого внешнеполитического ведомства ожидают около 18.00 (20.00 мск) в Международном аэропорту Скопье, который раньше назывался «Александр Великий» в честь Александра Македонского, но был в феврале переименован местными властями вместе с одноименной автомагистралью, что стало шагом навстречу Афинам.
Котзиас проведет в Скопье в четверг рабочий ужин с главой МИД Македонии Николой Димитровым. В пятницу по плану визита он встретится с премьером Зораном Заевым, вице-премьером Буяром Османи и спикером парламента Талатом Джафери, а затем обсудит решение проблемы с оппозицией и албанскими партиями. Переговоры по «македонской проблеме» продолжатся 30 марта в Вене, где Котзиас встретится со своим коллегой Димитровым в присутствии спецпредставителя ООН Мэтью Нимица.
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