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Литературный бал устроят в Нижегородском районе
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Литературный бал устроят в Нижегородском районе 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Дети от шести лет вместе со своими родителями станут участниками литературного бала «Библиотека встречает друзей» в Нижегородском районе.
— В программе литературного праздника — книжная выставка, познавательная беседа, викторина по известным произведениям детских писателей, игры на знание литературных персонажей, — рассказали в администрации библиотеки № 107, где пройдет мероприятие.
Праздник состоится 24 марта по адресу: Перовское шоссе, дом16/2. Начало — в 14.00. Вход на мероприятие свободный для всех желающих.
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