Литературный бал устроят в Нижегородском районе

Дети от шести лет вместе со своими родителями станут участниками литературного бала «Библиотека встречает друзей» в Нижегородском районе.

— В программе литературного праздника — книжная выставка, познавательная беседа, викторина по известным произведениям детских писателей, игры на знание литературных персонажей, — рассказали в администрации библиотеки № 107, где пройдет мероприятие.

Праздник состоится 24 марта по адресу: Перовское шоссе, дом16/2. Начало — в 14.00. Вход на мероприятие свободный для всех желающих.