Омским фермерам бесплатно выдадут петушков

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Омской области продолжают борьбу с последствиями африканской чумы свиней. Так, в правительстве приняли решение развивать виды животноводства, которые служат альтернативой свиноводству.

В 2018 году в Омской области бесплатно раздадут населению петушков. С 19 по 27 марта фермерам бесплатно раздадут 120 тысяч цыплят.

Кроме того, граждане смогу получить субсидии на покупку крупного рогато скота, овец, коз. За три года на эти цели потратят почти 100 млн рублей.