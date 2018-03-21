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В кассах «Южных ворот» стартовала продажа билетов из Камышина и Пскова в Москву
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В кассах «Южных ворот» стартовала продажа билетов из Камышина и Пскова в Москву 

Управа района Братеево города Москвы 3 часа назад
Фото: Братеево
Продажа билетов из Камышина и Пскова стартовала на автостанциях ГУП «Мосгортранса», а также международного вокзала «Южные ворота», расположенного в Братееве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 20 марта.
Ранее на столичных автостанциях можно было приобрести билеты только на соответствующие рейсы из Москвы.
Согласно источнику, маршрутные автобусы из Камышина будут отправляться с автовокзала по улице Волгоградская, дом 28 три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям в 10:30 утра. В столицу прибывать автобусы будут на станцию «Красногвардейская» района Зябликово (Ореховый бульвар, владение 24, корпус 1Г).
Рейсы из Пскова будут курсировать также трижды в неделю — в понедельник, среду и пятницу в 19:30. Прибытие автобусов будет осуществляться на автостанцию «Тушинская». О графике работы автовокзалов, расписании рейсов и ценах можно узнать на сайте.
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