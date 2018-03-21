Рязанский завод магнитоуправляемых контактов нарастил объем отгрузки на 19% в 2017 году

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Рязанский завод металлокерамических приборов — единственный в России производитель герметизированных магнитоуправляемых контактов (герконов) для различных видов техники — увеличил объем отгруженных товаров собственного производства на 19% по итогам 2017 года. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства Рязанской области.

"В 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил 951,8 млн рублей, что выше уровня 2016 года на 19%", — говорится в сообщении.

Рязанский завод металлокерамических приборов является единственным в России и странах СНГ заводом герконов, которые широко применяются в бортовой космической и авиационной радиоэлектронной аппаратуре, наземной военной технике, в гражданском транспорте, системах охранной и пожарной сигнализации, промышленной автоматике, медицинской и телекоммуникационной аппаратуре, бытовой технике и игрушках.

"Это особенное предприятие, такого больше нет нигде на всем постсоветском пространстве. Рязанский завод металлокерамических приборов может изготавливать более 200 млн герконов в год, но предприятие нуждается в заказах, чтобы были средства для модернизации производства", — рассказал ТАСС губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он добавил, что власти региона намерены привлечь инвесторов для организации смежных производств на свободных площадках предприятия.

"На территории необходимо организовать смежные производства, которые могли бы быть поставщиками или использовать продукцию этого завода. Мы взяли в работу площадку. Все данные есть уже на сайте Корпорации развития Рязанской области. Будем стараться привлекать сюда инвесторов, в первую очередь связанных с электроникой и радиоэлектроникой", — сказал губернатор, отметив, что власти планируют привлечь на площадку производителей из Китая.

Любимов в среду посетил предприятие, где ознакомился с производством и обсудил с руководством планы по развитию завода. «На площади 2,4 га размещены девять свободных объектов, ждущих своих инвесторов», — добавил он.

Завод металлокерамических приборов

Сейчас предприятие выпускает более 20 типов герметизированных магнитоуправляемых контактов, в том числе для предприятий радиотехнической, авиационной, автомобильной промышленности и Росгвардии. Доля экспорта в общем объеме продаж предприятия составляет более 88%, продукцию поставляют более чем в 50 стран мира.

Рязанский завод металлокерамических приборов входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех».