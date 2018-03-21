Росгвардия рассказала о пистолете, из которого стреляли в курганской школе

В среду 13-летняя ученица города Шадринска Курганской области открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам. По сообщению ГУМВД РФ по региону, в результате стрельбы пострадали семь детей, у них синяки и ссадины, госпитализация никому из них не потребовалась.

"Центром лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Курганской области в ходе проверки установлено, что выстрелы произведены из пистолета Borner PM-X калибра 4,5 миллиметра. Согласно сертификату соответствия, такой пистолет приобретается без лицензии, и по закону «Об оружии» регистрации в подразделениях лицензионно-разрешительной работы не подлежит", — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что охрана образовательного учреждения осуществляется одной из частных охранных организаций посредством «тревожной кнопки». «Установлено, что кнопка тревожной сигнализации, установленная в школе, 21 марта не нажималась, хотя оборудование исправно. Ранее проверка системы охраны проводилась 31 января, нарушений не выявлено», — добавляется в сообщении.

Многочисленные в последнее время случаи агрессивного поведения школьников в различных российских регионах. Самые громкие — драка с поножовщиной в Перми , 15 пострадавших, и нападение на школу в Улан-Удэ , 7 пострадавших — подтолкнули власти к более пристальному анализу происходящего в этой сфере.

В частности, министерство образования и науки России в феврале анонсировало создание центра координации и развития психологической службы в школах. Предполагается, что такая служба будет, в частности, помогать детям и подросткам в трудных жизненных ситуациях и способствовать предотвращению актов агрессии и суицидов.