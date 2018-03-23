Ещё
Подведены итоги фотоконкурса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подведены итоги фотоконкурса 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
Подведены итоги фотоконкурса «Мир в объективе. Зима». «Заказники Тропаревский и Теплый Стан Мосприрода» объявляет победителей.
По итогам голосования, организованного в социальных сетях, победителями стали Василий Записных и Елена Киселёва.
Март радует нас солнечными деньками, наступила прекрасная пора для прогулок на особо охраняемой природной территории «Ландшафтный заказник Теплый Стан» Отправляясь гулять, вооружившись фотоаппаратом, можно не только провести время с пользой, но еще и принять участие в весеннем этапе конкурса «Мир в объективе», организованном Мосприродой.
Подробности конкурса — в Положении.
Наш Теплый стан: последние новости
Открылся международный фестиваль «Дом на Брестской приглашает: архитектура, дизайн, ландшафт – 2018» В Московскую городскую думу внесен новый законопроект В библиотеке отметили День поэзии
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации781
Савченко грозит «пожизненное»101
Вернем летнее время
Новый лазер США высмеяли в Сети41
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды62
Видео
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение