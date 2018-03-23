Подведены итоги фотоконкурса

Подведены итоги фотоконкурса «Мир в объективе. Зима». «Заказники Тропаревский и Теплый Стан Мосприрода» объявляет победителей.

По итогам голосования, организованного в социальных сетях, победителями стали Василий Записных и Елена Киселёва

Март радует нас солнечными деньками, наступила прекрасная пора для прогулок на особо охраняемой природной территории «Ландшафтный заказник Теплый Стан» Отправляясь гулять, вооружившись фотоаппаратом, можно не только провести время с пользой, но еще и принять участие в весеннем этапе конкурса «Мир в объективе», организованном Мосприродой.

Подробности конкурса — в Положении.