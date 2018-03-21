В Приморье и на Камчатке появятся три предприятия по переработке отходов

"Три проекта по получению вторичных продуктов из отходов будут реализованы на территориях опережающего развития «Камчатка» и «Большой Камень», а также в свободном порту Владивосток (СПВ). Инвестиции в экопроекты по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ), подписанным 20 марта 2018 года, составляют более 600 млн рублей. Запуск мусороперерабатывающих производств обеспечит создание более 90 новых рабочих мест", — говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, компания «Алькор» построит в ТОР «Большой Камень» комплекс по приему и переработке строительных отходов, образующихся при возведении судостроительного комплекса «Звезда» и жилых микрорайонов для судостроителей. Основными этапами переработки отходов будут дробление и сортировка, а на выходе будут получаться щебень, металл и строительные смеси, которые планируется продавать городским предприятиям. Запустить переработку отходов инвестор планирует во втором квартале 2019 года. Мощность производства составит до 107,5 тыс. кубометров в год.

В нем также добавляется, что в ТОР «Камчатка» компания «Виркам» наладит переработку битумосодержащих кровельных отходов с последующим выпуском новых гидроизоляционных полимерных материалов. Изношенное кровельное покрытие для производства продукции перерабатывающий комплекс будет получать во время ежегодного ремонта крыш, что позволит исключить вывоз отходов на полигоны для захоронения. За один месяц комплекс может перерабатывать до 300 тонн отходов мягких кровель и получать около 2 тыс. рулонов современного битумно-полимерного наплавляемого материала, либо 120-130 тонн чистого битума. Проект планируют запустить до конца 2018 года.

В сообщении отмечается, что помимо этого в Камчатском крае компания «Энергия и ресурсы Камчатки» в качестве резидента свободного порта организует переработку коммунальных и промышленных отходов. Основным продуктом предприятия станет синтетическое котельное топливо, являющееся более эффективным, чем топочный мазут. Планируется, что главным потребителем синтетического топлива станет ПАО «Камчатскэнерго» . Помимо топлива, предприятие нацелено на производство электро— и тепловой энергии, а также органоминеральных удобрений.