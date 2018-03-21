В Ульяновской области инфраструктура СНТ отдается на баланс государства 

В Ульяновской области принят закон «О порядке безвозмездного приобретения имущества общего пользования, расположенного в границах территории садоводства или огородничества, в государственную собственность Ульяновской области или муниципальную собственность муниципальных образований Ульяновской области».
Он рассмотрен и принят единогласно на заседании Законодательного собрания области 21 марта, сообщает пресс-служба областного правительства.
Законом устанавливается порядок приобретения имущества общего пользования, расположенного в границах СНТ, в государственную собственность Ульяновской области или собственность муниципальных образований и соответствующий перечень документов, необходимых для передачи.
Как отметил Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, региональный опыт поддержки садоводческого движения не имеет аналогов в Российской Федерации. «За счёт областного бюджета выделяются средства на формирование комфортной доброжелательной инфраструктуры для дачников», — одобрил законопроект Сергей Морозов.
«Речь идет о возможности с 1 января 2019 года передать дороги, газовые коммуникации, электросети, водопроводные сети, расположенные на территориях СНТ, на содержание и обслуживание уполномоченным органам, областным или муниципальным. То есть заниматься содержанием и ремонтом имущества общего пользования будут те структуры, которые это умеют — газовики, дорожники, энергетики, а не садоводы», — прокомментировал принятие нормативного акта руководитель Агентства государственного имущества и земельных отношений Геннадий Неробеев.
Сейчас в регионе зарегистрировано 238 СНТ, 164 тыс. дачных и садовых участков. Общая площадь составляет 12 тысяч гектаров. Огородников и садоводов насчитывается более 500 тысяч. Крупные садоводческие массивы расположены в границах Ульяновска и Димитровграда, Майнского, Мелекесского, Старомайнского, Тереньгульского, Цильнинского, Чердаклинского районов.