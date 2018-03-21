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Симоньян о новых мерах США против RT: конгрессмены переходят на более тяжёлые законопроекты
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Симоньян о новых мерах США против RT: конгрессмены переходят на более тяжёлые законопроекты 

RT на русском 53 минуты назад
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщения о том, что в конгресс США внесено два законопроекта против «российской пропаганды». «Когда FARA (Акт о регистрации иностранных агентов. — RT) уже не вставляет, конгрессмены переходят на более тяжёлые законопроекты», — сказала Симоньян.
Ранее Foreignpolicy сообщило, что законопроекты предлагают обязать СМИ, «контролируемые иностранными правительствами», представлять полугодовые отчёты, а также транслировать объявления каждый час, в которых говорится, что канал контролируется из-за границы. Согласно ещё одному законопроекту, трансляционные компании должны будут раскрывать источник контента от СМИ-иноагентов, таких как RT, то есть сюжеты телеканала при трансляции должны будут маркироваться как материалы, распространяемые агентами иностранного правительства.
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