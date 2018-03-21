Уличные псы сожрали мужчину на пороге его дома в Волгограде

Страшную находку сделал председатель дачного товарищества «Горчичник» в Красноармейском районе Волгограда вчера, 20 марта, днем. Давно не видевший местного жителя мужчина отправился на его дачный участок. На пороге дома волгоградец обнаружил труп с объеденным лицом.

— Вчера в 16:10 на улице Абрикосовой в дачном сообществе «Горчичник» мертвым был найден 59-летний местный житель, — сообщили V1.ru в правоохранительных органах Красноармейского района. — На лице у мужчины были обнаружены следы объедания животными.

Выезжавшие на место происшествия следовали пояснили, что следов насильственной смерти на найденном трупе не было. Скорее всего, мужчина умер от сердечного приступа, который застал его прямо на пороге дома. Тело погибшего было найдено в дверях. Этим обстоятельством и воспользовались бродячие собаки. Животные без проблем проникли в жилище погибшего и приступили к его поеданию.

— К моменту обнаружения трупа собаки успели съесть часть лица умершего мужчины и кисть руки, — сообщили V1.ru следователи. — Собаки отщипывали те части тела, которые оказались им доступны.