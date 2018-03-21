Ещё
Салехардские школьники узнают, что ел древний человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Салехардские школьники узнают, что ел древний человек 

ИА Север-Пресс 53 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Музейно-выставочном комплексе имени Ивана Шемановского с 29 по 31 марта пройдет экологическая неделя.
Основной темой музейного праздника станет экологический стиль жизни — культурная, природоохранная и потребительская.
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в секторе информационно-аналитического отдела окружного музея, в течение трех дней у детей будет возможность принять участие в интересных командных квестах и экскурсиях, провести опыты и эксперименты, посетить интерактивные занятия. Школьники узнают о правильной и полезной еде древнего человека, практическом применении полезных растений в качестве лекарственных средств, их обработке и консервации, чистоте воды. На площадке «Крестьянский дворик» представят животных и птиц, выращиваемых в домашних условиях и на фермерских хозяйствах. Состоится очередной показ детской моды «Экоподиум. Как прекрасен этот мир!».
В главном музее Ямала экологическая неделя проводят в двенадцатый раз. За эти годы организаторы проекта акцентировали внимание на различных темах: природные стихии, живые символы Ямала, «Арктика — наш дом», «Жил-был дом» и многое другое.
ИА Север-Пресс: последние новости
Россия прорубила окно в Азию через Ямал Ямальский проект «Знамя Победы» объединяет регионы Дмитрий Кобылкин: Ямальские стройки обеспечат российскими материалами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ236
Путин занялся «списком Собчак»71
Россия закрыла границу для грузов с Украины146
Пенсии россиян будут считать по-новому148
Появились слухи об уходе Лаврова48
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение