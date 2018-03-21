Салехардские школьники узнают, что ел древний человек

В Музейно-выставочном комплексе имени Ивана Шемановского с 29 по 31 марта пройдет экологическая неделя.

Основной темой музейного праздника станет экологический стиль жизни — культурная, природоохранная и потребительская.

Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в секторе информационно-аналитического отдела окружного музея, в течение трех дней у детей будет возможность принять участие в интересных командных квестах и экскурсиях, провести опыты и эксперименты, посетить интерактивные занятия. Школьники узнают о правильной и полезной еде древнего человека, практическом применении полезных растений в качестве лекарственных средств, их обработке и консервации, чистоте воды. На площадке «Крестьянский дворик» представят животных и птиц, выращиваемых в домашних условиях и на фермерских хозяйствах. Состоится очередной показ детской моды «Экоподиум. Как прекрасен этот мир!».

В главном музее Ямала экологическая неделя проводят в двенадцатый раз. За эти годы организаторы проекта акцентировали внимание на различных темах: природные стихии, живые символы Ямала, «Арктика — наш дом», «Жил-был дом» и многое другое.