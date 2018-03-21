«Повсюду можно встретить хищническое использование сельхозземель»

«Это предложение своевременно, мы, фермеры, давно в нем нуждались. Ведь сегодня сельхозпроизводители все чаще сталкиваются с проблемой нехватки сельхозземель и, соответственно, невозможностью приобретения участков. Сейчас в Госдуме мы готовим предложения по предоставлению их в аренду фермерским хозяйствам и сельскохозяйственным организациям без проведения торгов.

Но не все так просто. При такой схеме распределения земли могут быть и злоупотребления. Чтобы их не допустить, необходимо на государственном уровне провести инвентаризацию земельных угодий с обозначением четких границ участков и их реальных владельцев. На кадастровый учет необходимо будет поставить все земельные участки страны, а не только те, по которым проводятся сделки.

Здесь же хочу обозначить еще одну проблему. Дать фермерам землю — мало. На территории России почти повсеместно наблюдается деградация земель, которая отражается на эффективности земледелия. Повсюду можно встретить нерациональное, зачастую хищническое использование сельскохозяйственных земель. По официальным данным, более трети почв сельхозугодий России подвержено негативным процессам. Особенно сильно страдают высокоплодородные черноземы, а они составляют более 40% всей площади пахотных угодий страны. Практически во всех регионах снижается содержание гумуса и элементов питания в почвах сельхозугодий. Расширяется площадь регионов, испытывающих опустынивание ландшафтов и деградацию почв. В той или иной мере опустели более 100 млн га в 27 регионов. Около 20% природных кормовых угодий заросли. И еще одна печальная цифра: на Россию приходится 16,5% мировых деградированных площадей — мы здесь лидеры. Для сравнения, доля Канады — 11,6%, США — 7,9%, Китая — 7,6%, Австралии — 6,2%.

В связи с этим необходимо восстановление плодородия наших сельхозземель. Это, без преувеличения, вопрос государственной важности, и нам предстоит проработать целый комплекс мер господдержки для восстановления плодородия почв.

Да, в последние годы был принят ряд государственных мер по повышению эффективности использования сельхозземель. Но следует признать, что в большинстве регионов качество сельскохозяйственных угодий продолжает снижаться. Изменить данное положение способно только государство, которое должно поддерживать реальных сельхозпроизводителей, заботящихся о земельных ресурсах родной страны.

В этом вопросе необходимо использовать накопленный опыт реализации программ грантовой поддержки фермеров. Приведу пример. За последние пять лет начинающие фермеры и семейные животноводческие фермы получили 30 млрд руб. В результате было создано 18 тыс. новых хозяйств, 5 тыс. семейных животноводческих ферм получили гранты.

Поэтому я не сомневаюсь, в ближайшее время в законодательство будут внесены соответствующие изменения. И я уверен, что они не позволят манипулировать землей вне тендерных процедур. Выполнение задачи, поставленной нашим президентом, позволит тысячам крестьян работать на родной земле, а значит — увеличивать объемы производства сельхозпродукции в России.