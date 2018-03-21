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Поездку во Владимирскую область совершат прихожане Храма святого Феодора Ушакова
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Поездку во Владимирскую область совершат прихожане Храма святого Феодора Ушакова 

Управа района Новогиреево 59 минут назад
Фото: Управа района Новогиреево
О маршруте и программе предстоящей поездки корреспонденту интернет-газеты «Мой район Новогиреево» рассказал староста храма Александр Абросимов.
Путешественники отправятся во Владимирскую землю. Маршрут поездки — Киржач — Стромынь — Берлюковская пустынь. Первым пунктом осмотра станет Киржачский монастырь. В обители, основанной преподобным Сергием Радонежским, паломники смогут приложиться к мощам преподобного Романа, ученика святого Сергия.
В древнем селе Стромынь паломники осмотрят сельский Успенский храм, где покоятся мощи преподобного Саввы. Заключительной остановкой в путешествии станет Николо-Берлюковский мужской монастырь, где новогиреевцев будет ждать монастырская трапеза. Там же они смогут присутствовать на Вербном всенощном бдении.
Экскурсия состоится 31 марта. Записаться на экскурсию можно как в самом храме, так и по телефону: 8 (926) 171-11-36.
Фото — Александр Калугин
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