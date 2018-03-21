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Питон обвил ногу справляющего нужду подростка
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Питон обвил ногу справляющего нужду подростка 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Австралии на подростка в туалете напал питон. Об этом сообщил новостной портал ABC News.
Инцидент произошел в прибрежном районе Саншайн-Кост в понедельник 19 марта. 17-летний подросток вечером отправился по нужде, и когда присел на унитаз, почувствовал, что его ногу обвивает что-то холодное. Юноша опустил глаза и обнаружил большую змею.
Ему удалось освободиться, ударив по питону свободной ногой. Подросток выбежал из туалета и запер там змею. Укусить его она не успела.
Мать юноши попыталась прогнать 1,8-метрового питона самостоятельно, но змея вела себя очень враждебно. Прибывший на место змеелов признал, что за его это одно из самых агрессивных пресмыкающихся за всю его практику.
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